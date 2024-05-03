Борису Джонсону не дали проголосувати на місцевих виборах, бо він не мав документів

Колишнього прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона не пустили на виборчу дільницю на місцевих виборах після того, як він забув взяти з собою посвідчення особи з фотографією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Джонсон хотів віддати свій голос у Південному Оксфордширі, де він живе зі своєю сім'єю і має зареєстровану власність. Там проходило голосування щодо посади комісара з питань поліції та боротьби зі злочинністю, політичної посади, відповідальної за нагляд за місцевим відділом поліції.

Після невдачі під час спроби проголосувати Джонсон повернувся з необхідним посвідченням особи і зміг проголосувати.

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Нові правила, що вимагають посвідчення особи з фотографією для голосування, були запроваджені урядом Бориса Джонсона в Законі про вибори 2022 року.

Зміни були запроваджені минулого року, а на місцевих виборах у травні 2023 року виборці вперше повинні були пред'явити посвідчення особи.

За даними Виборчої комісії, близько 14 000 людей не змогли проголосувати на минулорічних місцевих виборах в Англії через нові правила.

Існує 22 прийнятні форми посвідчення особи, включаючи паспорти, водійські права, проїзні на автобус для людей похилого віку або людей з інвалідністю та картки Oyster 60+.

Люди, які зареєстровані для голосування, також можуть подати заявку на отримання безкоштовного документа, відомого як Сертифікат виборчого органу.

Уряд також заявив, що має намір зробити посвідчення ветерана дійсною формою ідентифікації виборця після того, як деяких колишніх військовослужбовців не пускали на виборчі дільниці.

Відповідаючи на запитання про те, що Бориса Джонсона не пустили на дільницю, міністр у справах Північної Ірландії Кріс Хітон-Гарріс, який був його головною довіреною особою, сказав: "Як людина, яка добре знає Бориса, я не можу сказати, що це мене повністю здивувало... Я знаю, що він просто пішов додому, взяв посвідчення особи, повернувся на виборчу дільницю і проголосував за консерваторів".

Виборча комісія заявила, що "більшість виборців, які хотіли проголосувати, змогли це зробити", незважаючи на вимоги щодо посвідчення особи.

У Великій Британії в четвер, 2 травня, проходили місцеві вибори на тлі спекуляцій у ЗМІ, що їхній результат може вплинути на позиції прем'єра Ріші Сунака та його лідерство в Консервативній партії.

Перед цим стало відомо, що Консервативна партія зазнає серйозної поразки на національних виборах, які очікуються цього року.