Глава МЗС Британії з центру Києва пояснив, чому важливо інвестувати в безпеку України

Глава МЗС Британії Девід Кемерон записав у центрі Києва відео, в якому розповів про два бачення майбутнього у разі належної чи недостатньої підтримки України.

Відео він розмістив у Twitter (X), передає "Європейська правда".

Кемерон наголосив, що Британія є однією з тих, хто найбільше підтримує Україну дипломатично, економічно та військовими засобами. Також, за його словами, Британія є однією з тих, хто робить це найшвидше.

"Важливо те, що Україна потребує підтримки зараз. Вони пречудово впоралися у Чорному морі, потопивши так багато путінських кораблів.

Але є багато викликів на землі і їм потрібно відповісти на ці виклики", – – сказав Кемерон.

Так само, за його словами, необхідно діяти швидко, оскільки це дає важелі впливу на інші країни, щоб ті також діяли швидко і надавали засоби.

"Це життєво важливо для цієї країни..., але це також важливо і для нас. Українська безпека стосується європейської безпеки і стосується британської безпеки", – заявив міністр.

My message from Kyiv: supporting Ukraine's security is the best investment we can make in our security. pic.twitter.com/5Fr0azyCVK