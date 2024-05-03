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Глава МЗС Британії з центру Києва пояснив, чому важливо інвестувати в безпеку України

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Новини — П'ятниця, 3 травня 2024, 14:29 — Іванна Костіна

Глава МЗС Британії Девід Кемерон записав у центрі Києва відео, в якому розповів про два бачення майбутнього у разі належної чи недостатньої підтримки України.

Відео він розмістив у Twitter (X), передає "Європейська правда".

Кемерон наголосив, що Британія є однією з тих, хто найбільше підтримує Україну дипломатично, економічно та військовими засобами. Також, за його словами, Британія є однією з тих, хто робить це найшвидше.

"Важливо те, що Україна потребує підтримки зараз. Вони пречудово впоралися у Чорному морі, потопивши так багато путінських кораблів.

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Але є багато викликів на землі і їм потрібно відповісти на ці виклики", – – сказав Кемерон.

Так само, за його словами, необхідно діяти швидко, оскільки це дає важелі впливу на інші країни, щоб ті також діяли швидко і надавали засоби.

"Це життєво важливо для цієї країни..., але це також важливо і для нас. Українська безпека стосується європейської безпеки і стосується британської безпеки", – заявив міністр.

За словами Кемерона, зараз відкриваються два різних бачення майбутнього.

"Одне: ми відтісняємо Путіна, є справедливий мир, і ця країна відновлює свій суверенітет. НАТО стає сильнішим, Європа стає сильнішою, Британія стає сильнішою.

Але є й альтернативний сценарій, за яким ми не підтримуємо Україну належним чином, де Путін накопичує перемоги в Україні, і ми будемо жити у все більш небезпечному і непевному світі", – пояснив він.

За його словами, інвестиції, які робляться сьогодні у безпеку України є найкращими з можливих інвестицій у власну безпеку.

Як повідомляла "ЄП", під час візиту до Києва напередодні Кемерон розпочав переговори з Україною щодо 100-річного партнерства.

Він пообіцяв, що Британія виділятиме Україні три мільярди фунтів стерлінгів щорічної військової допомоги, і це буде відбуватися "стільки, скільки буде потрібно".

Кемерон також заявив агентству Reuters, що Україна має право використовувати надану Лондоном зброю для завдання ударів по цілях на території Росії.

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