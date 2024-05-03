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Глава МИД Британии из центра Киева объяснил, почему важно инвестировать в безопасность Украины

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Новости — Пятница, 3 мая 2024, 14:29 — Иванна Костина

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон записал в центре Киева видео, в котором рассказал о двух видениях будущего в случае надлежащей или недостаточной поддержки Украины.

Видео он разместил в Twitter (X), передает "Европейская правда".

Кэмерон отметил, что Великобритания является одной из тех, кто больше всего поддерживает Украину дипломатически, экономически и военными средствами. Также, по его словам, Великобритания является одной из тех, кто делает это быстрее всего.

"Важно то, что Украина нуждается в поддержке сейчас. Они прекрасно справились в Черном море, потопив так много путинских кораблей.

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Но есть много вызовов на земле и им нужно ответить на эти вызовы", – сказал Кэмерон.

Так же, по его словам, необходимо действовать быстро, поскольку это дает рычаги влияния на другие страны, чтобы те также действовали быстро и предоставляли средства.

"Это жизненно важно для этой страны..., но это также важно и для нас. Украинская безопасность касается европейской безопасности и касается британской безопасности", – заявил министр.

По словам Кэмерона, сейчас открываются два разных видения будущего.

"Одно: мы оттесняем Путина, есть справедливый мир, и эта страна восстанавливает свой суверенитет. НАТО становится сильнее, Европа становится сильнее, Британия становится сильнее.

Но есть и альтернативный сценарий, по которому мы не поддерживаем Украину должным образом, где Путин накапливает победы в Украине, и мы будем жить во все более опасном и неопределенном мире", – пояснил он.

По его словам, инвестиции, которые делаются сегодня в безопасность Украины являются лучшими из возможных инвестиций в собственную безопасность.

Как сообщала "ЕП", во время визита в Киев накануне Кэмерон начал переговоры с Украиной о 100-летнем партнерстве.

Он пообещал, что Великобритания будет выделять Украине 3 млрд фунтов стерлингов ежегодной военной помощи, и это будет происходить "столько, сколько потребуется".

Кэмерон также заявил агентству Reuters, что Украина имеет право использовать предоставленное Лондоном оружие для нанесения ударов по целям на территории России.

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