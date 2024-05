Глава МИД Британии из центра Киева объяснил, почему важно инвестировать в безопасность Украины

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон записал в центре Киева видео, в котором рассказал о двух видениях будущего в случае надлежащей или недостаточной поддержки Украины.

Видео он разместил в Twitter (X), передает "Европейская правда".

Кэмерон отметил, что Великобритания является одной из тех, кто больше всего поддерживает Украину дипломатически, экономически и военными средствами. Также, по его словам, Великобритания является одной из тех, кто делает это быстрее всего.

"Важно то, что Украина нуждается в поддержке сейчас. Они прекрасно справились в Черном море, потопив так много путинских кораблей.

Реклама:

Но есть много вызовов на земле и им нужно ответить на эти вызовы", – сказал Кэмерон.

Так же, по его словам, необходимо действовать быстро, поскольку это дает рычаги влияния на другие страны, чтобы те также действовали быстро и предоставляли средства.

"Это жизненно важно для этой страны..., но это также важно и для нас. Украинская безопасность касается европейской безопасности и касается британской безопасности", – заявил министр.

My message from Kyiv: supporting Ukraine's security is the best investment we can make in our security. pic.twitter.com/5Fr0azyCVK