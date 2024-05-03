Кемерон розпочав у Києві переговори про партнерство України і Британії на 100 років

Глава МЗС Британії Девід Кемерон під час візиту до Києва розпочав переговори з Україною щодо 100-річного партнерства.

Про це повідомило посольство Британії в Україні, пише "Європейська правда".

У дипмісії відзначили, що це зовсім нова угода для поглиблення взаємин між обома країнами.

"Міністр розпочав переговори з Україною щодо 100-річного партнерства – нової угоди, яка побудує міцні зв’язки між нашими двома країнами у всьому спектрі стосунків: від торгівлі, безпеки та оборони, до науки та технологій, освіти, культури та багато іншого", – йдеться у повідомленні посольства.

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"Ми всі повинні робити більше, щоб забезпечити Україні те, що їй потрібно для перемоги", – окремо цитує посольство главу дипломатії Британії.

Нагадаємо, прем'єр Британії Ріші Сунак у січні під час виступу у британському парламенті наголосив, що його країна будує нове партнерство з Україною, розраховане на 100 і більше років.

Посол Британії в Україні Мартін Гарріс розповідав у інтерв’ю "ЄП", що цим Лондон хоче сказати, що Україна буде через 100 років.

Як повідомляла "ЄП", під час візиту до Києва напередодні Кемерон пообіцяв, що Британія буде виділяти Україні три мільярди фунтів стерлінгів щорічної військової допомоги, і це буде відбуватися "стільки, скільки буде потрібно".

Кемерон також заявив агентству Reuters, що Україна має право використовувати надану Лондоном зброю для завдання ударів по цілях на території Росії.