У Кремлі заговорили про "ескалацію" після заяв Макрона й Кемерона

Речник правителя Росії Владіміра Путіна назвав "ескалацією" останні заяви президента Франції Емманюеля Макрона та міністра закордонних справ Британії Девіда Кемерона у контексті підтримки України.

Як пише "Європейська правда", слова речника Кремля Дмитрія Пєскова наводять російські агентства ТАСС і РИА Новости.

Пєсков назвав "важливою і небезпечною" заяву Макрона в інтерв’ю The Economist, у якому президент Франції підтвердив свою позицію про те, що не виключає введення західних військ в Україну, якщо Україна попросить про це.

"Франція в особі очільника французької держави продовжує постійно говорити про можливість свого прямого залучення на землі у конфлікт довкола України. Це дуже небезпечна тенденція", – заявив Пєсков.

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Його додатковий коментар з’явився після слів глави МЗС Сполученого Королівства Девіда Кемерона, який підтвердив під час візиту до Києва, що Лондон дозволяє Україні застосовувати британську зброю у тому числі по цілях на території Росії.

Речник Кремля назвав це "ще однією небезпечною заявою".

"Це пряма ескалація напруги довкола українського конфлікту, що потенційно може становити загрозу для європейської безпеки, всієї архітектури європейської безпеки… Це викликає занепокоєння", – сказав Дмітрій Пєсков.

Нагадаємо, Німеччина у п’ятницю викликала дипломата Росії через кібератаку на партію Шольца.

А глава МЗС Британії під час візиту до Києва розпочав переговори з Україною щодо 100-річного партнерства.