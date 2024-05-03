В Кремле заговорили об "эскалации" после заявлений Макрона и Кэмерона

Представитель правителя России Владимира Путина назвал "эскалацией" последние заявления президента Франции Эмманюэля Макрона и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона в контексте поддержки Украины.

Как пишет "Европейская правда", слова представителя Кремля Дмитрия Пескова приводят российские агентства ТАСС и РИА Новости.

Песков назвал "важным и опасным" заявление Макрона в интервью The Economist, в котором президент Франции подтвердил свою позицию о том, что не исключает введения западных войск в Украину, если Украина попросит об этом.

"Франция в лице главы французского государства продолжает постоянно говорить о возможности своего прямого вовлечения на земле в конфликт вокруг Украины. Это очень опасная тенденция", – заявил Песков.

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Его дополнительный комментарий появился после слов главы МИД Соединенного Королевства Дэвида Кэмерона, который подтвердил во время визита в Киев, что Лондон позволяет Украине применять британское оружие, в том числе по целям на территории России.

Представитель Кремля назвал это "еще одним опасным заявлением".

"Это прямая эскалация напряжения вокруг украинского конфликта, что потенциально может представлять угрозу для европейской безопасности, всей архитектуры европейской безопасности... Это вызывает беспокойство", – сказал Дмитрий Песков.

Напомним, Германия в пятницу вызвала дипломата России из-за кибератаки на партию Шольца.

А глава МИД Британии во время визита в Киев начал переговоры с Украиной о 100-летнем партнерстве.