Сибіга обговорив з очільницею МЗС Румунії запобігання інцидентам з дронами

Міністри закордонних справ України та Румунії провели телефонну розмову, однією з тем якої було запобігання новим інцидентам з безпілотниками.

Про це у своєму X розповів очільник МЗС України Андрій Сибіга, пише "Європейська правда".

Сибіга розповів, що у розмові з румунською колегою Оаною Цою, яка зараз працює у статусі виконуючої обов’язки, подякував їй за підтримку України у багатьох напрямках.

"Говорили про важливість збереження імпульсу у рішеннях щодо розширення (ЄС), у тому числі відкриття переговорних кластерів. Україна зробила свою домашню роботу і ми розраховуємо на продовження підтримки з боку наших партнерів, щоб просувати цей процес", – зазначив очільник МЗС України.

Також Сибіга розповів про останні події на фронті та ситуацію з російськими ударами.

"Особливу увагу приділили питанням транскордонної безпеки, що виникли через війну Росії проти України. Обговорили останні інциденти з безпілотниками на території Румунії. Погодилися щодо важливості тісної координації, ефективної комунікації, покращення ситуаційної обізнаності та механізмів раннього попередження", – зазначив Андрій Сибіга.

Він додав, що Україна налаштована тісно співпрацювати з Румунією у цих питаннях для мінімізації ризиків і швидкого пошуку рішень.

Нагадаємо, вранці 5 червня у порту Констанци вибухнув морський безпілотник. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Військово-морські сили України пізніше підтвердили, що це український апарат, який під впливом російських засобів РЕБ противника втратив управління та опинився біля берегів Румунії.

Цього тижня під час засідання Північноатлантичної ради, присвяченого безпеці в Чорноморському регіоні, Румунія порушила питання про посилення можливостей спостереження та оборони східного флангу НАТО.

В.о. міністра оборони Румунії хоче просити Україну про те, щоб морські безпілотники запрограмовували на самопідрив на випадок втрати контролю й наближення до територіальних вод Румунії.