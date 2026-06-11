Генерал НАТО: якщо Росія нападе на Балтію, в неї нічого не вийде

Головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич заявив, що Росія "не прагне конфлікту", незважаючи на занепокоєння європейських союзників щодо потенційних прогалин у безпеці, які можуть виникнути внаслідок планів Вашингтона вивести ключові військові сили.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Financial Times.

У четвер, відповідаючи на запитання про можливість російського нападу на країни Балтії, генерал Гринкевич зазначив, що його роль полягає у забезпеченні надійності стримувального потенціалу НАТО та у тому, щоб Москва усвідомила, що не зможе здобути воєнну перемогу над альянсом.

"Я дуже уважно стежив за розвідданими", – сказав він під час панельної дискусії на Берлінському авіасалоні ILA.

"Росія не прагне конфлікту... Вони розуміють термін "оборонний альянс" і розуміють, що ми маємо низку асиметричних переваг", – зазначив Гринкевич.

Його коментарі пролунали на тлі того, що США планують скоротити військові потужності, які вони виділяють для моделі сил НАТО – резерву сил та озброєння альянсу, який може бути розгорнутий протягом 10, 30 та 180 днів у відповідь на кризу.

Ця оцінка контрастує зі зростаючими побоюваннями в країнах Балтії, що скорочення військової присутності США може послабити стримуючий потенціал НАТО та змінити розрахунки Москви.

Гринкевич, який також очолює Європейське командування США, сказав, що його "завдання" полягає в тому, щоб "Росія розуміла: якщо вони спробують щось у країнах Балтії, у неї нічого не вийде. Оскільки вони знають, що їм це не вдасться, вони не ризикнуть на щось подібне".

Він додав: "Коли люди запитують мене: чи готові ви битися сьогодні вночі? Безумовно".

Минулого тижня правитель РФ Владімір Путін назвав побоювання Європи щодо того, що Росія атакує країни НАТО, "нісенітницею". "Це навмисна провокація, щоб створити загрозу, якої насправді не існує, і змусити населення їхніх країн витрачати більше грошей на оборону", – сказав він.

Спільне дослідження низки медіа з країн Північної Європи та Балтії днями встановило, що Росія розбудовує біля своїх кордонів нову інфраструктуру для розміщення десятків тисяч військових.

Нагадаємо, у квітні глава МЗС Литви Кястутіс Будріс заявив, що у разі потреби НАТО зможе повністю знищити російські бази у Калінінграді.