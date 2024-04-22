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Боррель: Перші снаряди з чеської ініціативи будуть в Україні в кінці травня-на початку червня

Новини — Понеділок, 22 квітня 2024, 18:21 — Марія Ємець

Перші поставки артилерійських снарядів, придбаних у рамках чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для України за межами ЄС, можуть прибути наприкінці травня-на початку червня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель за підсумками зустрічі з міністрами закордонних справ та оборони країн-членів, у якій дистанційно брали участь також українські міністри. 

Боррель зауважив, що багато країн приєдналися до чеської ініціативи і "перші поставки можуть бути наприкінці травня-на початку червня".

"І багато країн висловили готовність брати участь у німецькій ініціативі (з пошуку систем ППО. – Ред.) задля координації і просування зусиль із посилення української ППО", – додав Жозеп Боррель.

Він зазначив, що низка країн висловили готовність зробити конкретні внески за обома напрямками. 

"Ці завдання – більше ППО і більше снарядів калібру 155 мм – залишаються нашим пріоритетом", – сказав головний дипломат ЄС. 

Нагадаємо, в середині квітня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала казав, що Чехія вже уклала контракти на постачання 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України й наразі працює над контрактуванням ще 300 тисяч.

Згодом він заявив, що потенційно за рік для України таким чином можна закупити 1,5 млн артилерійських снарядів. 

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Чехія Боррель