Кулеба поговорил с главой МИД Чехии о сдвигах в покупке снарядов для Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил о телефонном разговоре со своим чешским коллегой Яном Липавским, в котором речь шла, в частности, о прогрессе чешской инициативы по покупке боеприпасов для Украины.

Об этом он рассказал в своем Twitter (X), пишет "Европейская правда".

Кулеба отметил, что они с Липавским говорили о прогрессе чешской инициативы по приобретению артснарядов для Украины в третьих странах, на что предоставили средства ряд других союзников, и в целом усилия по усилению военной поддержки Украины.

I spoke with @JanLipavsky to take stock of the Czech initiative’s progress and overall efforts to strengthen military assistance to Ukraine. We also coordinated joint steps to make the Peace Summit a success. I am grateful to Czechia for its friendly and continued support. Реклама: May 3, 2024

"Мы также скоординировали совместные шаги, чтобы обеспечить успех Глобального саммита мира. Благодарен Чехии за ее дружескую и постоянную поддержку", – написал глава украинского МИД.

Ранее главный дипломат ЕС допустил, что первые снаряды по чешской инициативе будут в Украине в конце мая – начале июня.

Напомним, Липавский наряду с рядом других западных чиновников призвал Европу "не расслабляться" после долгожданного одобрения Конгрессом США дополнительного финансирования на поддержку Украины.