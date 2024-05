Кулеба поговорил с главой МИД Чехии о сдвигах в покупке снарядов для Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил о телефонном разговоре со своим чешским коллегой Яном Липавским, в котором речь шла, в частности, о прогрессе чешской инициативы по покупке боеприпасов для Украины.

Об этом он рассказал в своем Twitter (X), пишет "Европейская правда".

Кулеба отметил, что они с Липавским говорили о прогрессе чешской инициативы по приобретению артснарядов для Украины в третьих странах, на что предоставили средства ряд других союзников, и в целом усилия по усилению военной поддержки Украины.

I spoke with @JanLipavsky to take stock of the Czech initiative’s progress and overall efforts to strengthen military assistance to Ukraine. We also coordinated joint steps to make the Peace Summit a success. I am grateful to Czechia for its friendly and continued support.

