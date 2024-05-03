Кэмерон против того, чтобы "солдаты НАТО убивали российских солдат"

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон предостерег от идеи президента Франции Эмманюэля Макрона рассмотреть возможность отправки войск НАТО в Украину в случае теоретического прорыва российских сил.

Об этом он сказал в интервью Sky News во время визита во Львов 3 мая, сообщает "Европейская правда".

По мнению Кэмерона, отправка войск стран Альянса в Украину для борьбы с российскими будет "опасной эскалацией".

"Я не думаю, что когда солдаты НАТО убивают российских солдат – это правильно", – считает он.

Реклама:

Отдельно глава британского МИД отметил, что у Европы есть "два варианта будущего". В одном украинские силы с западным оружием способны вытеснить российских захватчиков и обеспечить "справедливый мир".

"Будущее, в котором Путин преуспеет, а Украина будет отброшена назад, по моему мнению, очень опасно", – так Кэмерон описал второй сценарий, добавив, что сейчас мир находится в "абсолютно решающем переломном моменте".

Напомним, в конце февраля после встречи в Париже президентов и глав правительств около двух десятков государств Европы Эмманюэль Макрон признал, что предложил государствам Запада отправить в Украину свои войска.

Недавно он подтвердил, что не изменил своего мнения и считает такой подход правильным.

Читайте также: Франция ведет войска в "коалицию решительных". Как Макрон осваивает новую роль в помощи Украине.