Майже три чверті українців підтримують ідею Макрона про відправку військ в Україну

Переважна більшість українців прихильно ставляться до пропозиції президента Франції Емманюеля Макрона стосовно можливості відправлення західних військ в Україну за певних умов.

Про це свідчить опитування соціологічної служби Центру Разумкова, опубліковане 18 квітня, пише "Європейська правда".

Згідно з опитуванням, ідею відправки до України військових підрозділів західних держав-союзників підтримують 74% опитаних громадян. Із них майже половина (48,2%) висловили однозначну підтримку, а 26,1% – радше погодились.

Не підтримують пропозиції Макрона лише 12%, з них категорично проти – 5,2%.

Ідею відправлення до України військових підрозділів західних держав підтримують більшість опитаних у західному (87%), центральному (78%) та східному (66%) регіонах та відносна більшість (47,5%) – у південних областях.

Нагадаємо, наприкінці лютого після зустрічі в Парижі президентів та голів урядів близько двох десятків держав Європи Емманюель Макрон визнав, що запропонував державам Заходу відправити до України свої війська.

Згодом, коментуючи порушену ним ідею, Макрон наголосив, що у разі втілення такого сценарію французькі сили не будуть іти в наступ проти РФ.

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