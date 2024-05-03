Как изменились протесты в Грузии – взгляд из Тбилиси

Протесты в Тбилиси против планов правящей партии "Грузинская мечта" принять откровенно скопированный с российского законодательства законопроект "О прозрачности иностранного влияния" продолжаются уже более двух недель. И с самого начала они были многотысячными.

Однако в последние дни протесты вышли на совсем другой уровень, пишет профессор Грузинского технического университета Амиран Хевцуриани в статье Молодая Грузия против старой власти. Что происходит на протестах в Тбилиси. Далее – краткое ее изложение.

Все началось с того, что 29 апреля власти Грузии решили в очередной раз организовать масштабный митинг в свою поддержку.

Необходимость показать народную поддержку приобрела стратегическое значение, поскольку на митинге от власти было запланировано выступление почетного главы партии власти и фактического правителя страны Бидзины Иванишвили.

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Его речь была целиком построена на тезисах о демонизации Запада и отбеливании действий России.

По мнению экспертов, этим текстом он фактически перешел все "красные линии", начиная от нарушения конституции и заканчивая очернением стратегических партнеров. И это может быть признаком того, что на этот раз он решил пойти в ва-банк. И что никаких компромиссов с партией власти, как это было раньше, уже не будет.

И что выбор теперь очень прост – либо новая революция, либо отказ от европейского курса и жизнь под протекторатом "старшего брата". Пока что все избегают произносить слово "революция", но понятно, куда движутся процессы, особенно когда признаков компромисса еще нет.

Именно это понимание и мобилизовало тех, кто до последнего старался оставаться дома и не участвовать в митингах.

Так что же в нынешнем протесте такого особенного для Тбилиси – города, в котором большая часть периода независимости прошла в митингах?

Лишь массовость? Или разница в чем-то другом?

Для меня как рядового участника этих событий нынешние протесты стали открытием.

Я впервые в жизни увидел совершенно новую, разнообразную, мотивированную, творческую и смелую группу молодых людей, которая оттеснила существующий политический класс. И вооружившись народной легитимностью, начала операцию по освобождению захваченной страны.

Поверьте, этот протест не имеет аналогов ни в Грузии, ни в соседних странах. Прежде всего потому, что средний возраст основного ядра протестующих составляет 16-20 лет, они отбросили старые, проверенные методы борьбы и внедрили совершенно новую тактику. О ней – в полной версии статьи.

Своей тактикой они практически нейтрализовали режим, который имеет большой опыт подавления протестов. События двух предыдущих ночей показали, что у власти нет ресурсов для силовой нейтрализации протестной волны.

Глядя на неэффективные действия правительства, их сторонники и особенно пропагандисты впадают в полную истерию и требуют от него решительных шагов, которые правительство не в силе выполнять. Это развеивает миф о непобедимости власти, на котором она твердо держалась на протяжении стольких лет.

Конечно, у "Грузинской мечты" еще остается надежда сломить протест силой.

И в этом они могут рассчитывать на помощь друзей из Москвы (где явно не откажут в такой просьбе).

Однако здесь есть один нюанс: похоже, что теперь каждый ход власти будет вызывать еще больший ответ грузинского общества. Общества, которое не будет терпеть власть, сидящую на штыках.

Особенно если эти штыки будут российскими.

Подробнее – в материале Амирана Хевцуриани Молодая Грузия против старой власти. Что происходит на протестах в Тбилиси.