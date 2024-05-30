ЗМІ: Шольц виступає за дозвіл Україні бити західною зброєю по території РФ

Уряд Німеччини обережно відмовляється від своїх застережень щодо дозволу Україні бити західною зброєю по військових об'єктах на території Росії.

Як пише "Європейська правда", про це Politico на умовах анонімності повідомила особа, яка знайома з позицією уряду ФРН.

За її словами, канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає за те, щоб дозволити використання західної зброї по цілях на території Росії. Втім, це джерело не надало подробиць.

Водночас речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт заявив журналістам, що "оборонні дії України не обмежуються власною територією, а можуть бути розширені на територію агресора", також наголосивши, що не може розкрити точних домовленостей з Києвом про використання німецької зброї, оскільки вони є "конфіденційними".

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Крім того, він зазначив, що заява Шольца річної давнини, в якій він сказав, що існує "консенсус" щодо того, що Україна не буде використовувати німецьку зброю по території РФ, була "констатацією фактів", яка була правдивою на той момент, але не обов'язково стосується майбутнього.

У вівторок канцлер Німеччини наголосив, що Україна "має всі можливості згідно з міжнародним правом робити те, що вона робить", а західні країни, які допомагають Україні зброєю, "виявили всі правила їх використання, які базуються на міжнародному праві".

Втім, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вказав, що "в інтересах військової тактики і стратегії має бути зрозуміло, що ми не повинні публічно обговорювати, що можливо, що дозволено і що ми хотіли б бачити, а що ні".

Кілька європейських країн не заперечують, аби Україна била їхньою зброєю по РФ, розповів напередодні глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Президент Франції Емманюель Макрон, зокрема, заявив, що Україні слід дозволити завдати удари по Росії.