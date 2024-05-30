СМИ: Шольц выступает за разрешение Украине бить западным оружием по территории РФ

Правительство Германии осторожно отказывается от своих оговорок по поводу разрешения Украине бить западным оружием по военным объектам на территории России.

Как пишет "Европейская правда", об этом Politico на условиях анонимности сообщил источник, знакомый с позицией правительства ФРГ.

По его словам, канцлер Германии Олаф Шольц выступает за то, чтобы разрешить использование западного оружия по целям на территории России. Впрочем, этот источник не привел подробностей.

В то же время представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт заявил журналистам, что "оборонительные действия Украины не ограничиваются собственной территорией, а могут быть расширены на территорию агрессора", также подчеркнув, что не может раскрыть точных договоренностей с Киевом об использовании немецкого оружия, поскольку они "конфиденциальны".

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Кроме того, он отметил, что заявление Шольца годичной давности, в котором он сказал, что существует "консенсус" по поводу того, что Украина не будет использовать немецкое оружие по территории РФ, было "констатацией фактов", которая была правдивой на тот момент, но не обязательно касается будущего.

Во вторник канцлер Германии подчеркнул, что у Украины "есть все возможности согласно международному праву делать то, что она делает", а западные страны, которые помогают Украине оружием, "обнаружили все правила их использования, которые базируются на международном праве".

Впрочем, министр обороны Германии Борис Писториус указал, что "в интересах военной тактики и стратегии должно быть понятно, что мы не должны публично обсуждать, что возможно, что разрешено и что мы хотели бы видеть, а что нет".

Несколько европейских стран не возражают, чтобы Украина била их оружием по РФ, рассказал накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, в частности, заявил, что Украине следует позволить нанести удары по России.