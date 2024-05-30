Німеччина: Україна виконала умови для початку переговорів про вступ до ЄС

Уряд Німеччини заявив, що Україна виконала вимоги щодо проведення реформ, необхідних для початку переговорів про вступ до Євросоюзу.

Як пише "Європейська правда", про це в інтерв'ю агентству DPA заявила міністр Європи Німеччини Анна Лурманн.

Урядовиця закликала всі країни-члени Євросоюзу якнайшвидше узгодити проєкт переговорної рамки.

"На думку німецького уряду, Україна виконала всі вимоги для того, щоб мати можливість розпочати переговори про вступ до ЄС у червні", – зазначила вона.

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Напередодні стало відомо, що Угорщина на зустрічі послів ЄС заблокувала схвалення проєкту переговорної рамки про вступ України до Євросоюзу через питання прав нацменшин.

У ЄС все ще прагнуть офіційно розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою до кінця червня, але для цього необхідна одностайність всіх держав Євросоюзу, у тому числі згода Угорщини.

Червень є ключовим місяцем, оскільки у липні починається піврічне головування у Раді ЄС Угорщини, яка потенційно зможе скористатись повноваженням головуючої для гальмування рішень щодо України.

До слова, міжурядова конференція Україна-ЄС, яку вважають початком вступних переговорів, майже напевно не відбудеться 25 червня, як було раніше анонсовано в ЗМІ.

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