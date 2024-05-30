Молдова закриває ще п'ять каналів, пов'язаних із олігархами-втікачами Шором і Плахотнюком

Урядова Рада сприяння інвестиційним проєктам національного значення Молдови ухвалила рішення закрити ще п'ять телеканалів, пов'язаних з олігархами-втікачами Іланом Шором і Володимиром Плахотнюком.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив уряд Молдови 30 травня.

Відомство вирішило відкликати ліцензії на мовлення у трьох компаній, які володіють телеканалами Primul în Moldova, Accent TV, Orizont TV, Canal 2 і Canal 3.

В уряді Молдови пояснили, що ці компанії порушили вимогу ради і подали не всю інформацію про фінансування. Вони вказали дані тільки одного банківського рахунку, тоді як у них були інші рахунки в різних банках.

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"У кожному випадку виявлено транзакції, що підтверджують приналежність до угруповання Плахотнюк-Шор", – додали в молдовському уряді.

Наприкінці 2023 року у Молдові також призупинили роботу шести телеканалів у зв'язку з некоректною інформацією про війну Росії проти України.

Торік у Молдові з такою ж аргументацією заблокували сім ресурсів, серед них – молдовську версію російської пропагандистської інформагенції "Спутник".