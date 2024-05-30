Молдова закрывает еще пять каналов, связанных с беглыми олигархами Шором и Плахотнюком

Правительственный Совет содействия инвестиционным проектам национального значения Молдовы принял решение закрыть еще пять телеканалов, связанных с беглыми олигархами Иланом Шором и Владимиром Плахотнюком.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило правительство Молдовы 30 мая.

Ведомство решило отозвать лицензии на вещание у трех компаний, владеющих телеканалами Primul în Moldova, Accent TV, Orizont TV, Canal 2 и Canal 3.

В правительстве Молдовы объяснили, что эти компании нарушили требование совета и подали не всю информацию о финансировании. Они указали данные только одного банковского счета, тогда как у них были другие счета в разных банках.

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"В каждом случае выявлены транзакции, подтверждающие принадлежность к группировке Плахотнюк-Шор", – добавили в молдовском правительстве.

В конце 2023 года в Молдове также приостановили работу шести телеканалов в связи с некорректной информацией о войне России против Украины.

В прошлом году в Молдове с такой же аргументацией заблокировали семь ресурсов, среди них – молдовскую версию российского пропагандистского информагентства "Спутник".