Україна вже вичерпала квоту на експорт цукру до ЄС, що починає діяти з червня

Україна на цей час вже вичерпала квоту на експорт цукру до ЄС, яку у червні повертають за оновленими правилами торгівлі з Євросоюзом.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву в.о. міністра агрополітики та продовольства України Тараса Висоцького наводить пресслужба відомства.

Висоцький нагадав, що з 5 червня запрацюють оновлені правила безмитної та безквотної торгівлі агропродукцією з ЄС, згідно з якими на шість видів продукції – цукор, яйця, м'ясо птиці, кукурудзу, крупи і мед – встановлено квоти з розрахунку середнього показника врожаю за другу половину 2021 року та 2022-2023 роки.

За словами Висоцького, квота на експорт цукру до ЄС на рівні 262 тис. тонн вже вичерпалась.

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"З 1 червня урядом запроваджено нульову квоту на цукор, яка діятиме до кінця року. Але українські агровиробники продовжують експортувати цукор в країни Африки, Близький Схід, Велику Британію", – сказав в.о. міністра.

Висоцький зазначив, що ЄС є найбільшим торговельним партнером України і в 2023 році близько 60% агропродукції було експортовано до країн ЄС.

Нагадаємо, в середині травня ЄС остаточно схвалив продовження пільгової торгівлі з Україною із запобіжниками - з огляду на протести європейських фермерів.

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