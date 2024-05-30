Украина уже исчерпала квоту на экспорт сахара в ЕС, которая начинает действовать с июня

Украина в настоящее время уже исчерпала квоту на экспорт сахара в ЕС, которую в июне возвращают по обновленным правилам торговли с Евросоюзом.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление и.о. министра агрополитики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого приводит пресс-служба ведомства.

Высоцкий напомнил, что с 5 июня заработают обновленные правила беспошлинной и бесквотной торговли агропродукцией с ЕС, согласно которым на шесть видов продукции – сахар, яйца, мясо птицы, кукурузу, крупы и мед – установлены квоты из расчета среднего показателя урожая за вторую половину 2021 года и 2022-2023 годы.

По словам Высоцкого, квота на экспорт сахара в ЕС на уровне 262 тыс. тонн уже исчерпалась.

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"С 1 июня правительством введена нулевая квота на сахар, которая будет действовать до конца года. Но украинские агропроизводители продолжают экспортировать сахар в страны Африки, Ближнего Востока, Великобританию", – сказал и.о. министра.

Высоцкий отметил, что ЕС является крупнейшим торговым партнером Украины и в 2023 году около 60% агропродукции было экспортировано в страны ЕС.

Напомним, в середине мая ЕС окончательно одобрил продление льготной торговли с Украиной с предохранителями – учитывая протесты европейских фермеров.

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