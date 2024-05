Із вулкана на півдні Ісландії продовжує витікати лава, але активність спала

Біля міста Гріндавік на південному заході Ісландії 30 травня продовжилось виверження вулкана, але його активність помітно спала в порівнянні з попереднім днем.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Виверження вулкана біля Гріндавіка стало п'ятим – і найпотужнішим за його історію. Захисні бар'єри за межами міста зупинили лаву, але населений пункт залишився без електрики, а дві з трьох доріг, що ведуть до нього, були залиті.

Вулканолог Дейв Макгарві з Ланкастерського університету, що у Великій Британії, вказав, що швидкий і потужний початок виверження змінився швидким згасанням через кілька годин. Наразі невідомо, скільки триватиме виверження.

Lava shoots into the air during the fifth #volcano eruption since December on the #Reykjanes peninsula on May 30, 2024 near Grindavik, #Iceland. #GettyVideo 🎥@jbmoorephoto 👉https://t.co/NCow95KnuW pic.twitter.com/nrmKgMBE0c