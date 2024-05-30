Із вулкана на півдні Ісландії продовжує витікати лава, але активність спала
Новини — Четвер, 30 травня 2024, 23:07 —
Біля міста Гріндавік на південному заході Ісландії 30 травня продовжилось виверження вулкана, але його активність помітно спала в порівнянні з попереднім днем.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.
Виверження вулкана біля Гріндавіка стало п'ятим – і найпотужнішим за його історію. Захисні бар'єри за межами міста зупинили лаву, але населений пункт залишився без електрики, а дві з трьох доріг, що ведуть до нього, були залиті.
🌋🇮🇸 L'activité volcanique dans la région de #Grindavik en #Islande a désormais "considérablement diminué", plus de 24 heures après le début de l'éruption.
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Вулканолог Дейв Макгарві з Ланкастерського університету, що у Великій Британії, вказав, що швидкий і потужний початок виверження змінився швидким згасанням через кілька годин. Наразі невідомо, скільки триватиме виверження.
Lava shoots into the air during the fifth #volcano eruption since December on the #Reykjanes peninsula on May 30, 2024 near Grindavik, #Iceland. #GettyVideo 🎥@jbmoorephoto 👉https://t.co/NCow95KnuW pic.twitter.com/nrmKgMBE0c— Getty Images News (@GettyImagesNews) May 30, 2024
"Це може тривати досить довго", – сказав Макгарві, додавши, що виверження, подібні до цього, ніколи не спостерігалися в цій частині Ісландії.
Це виверження стало восьмим на півострові Рейк'янес, де проживає близько 30 тисяч людей, з 2021 року.
Попередні інциденти призвели до перебоїв з централізованим опаленням, закритих ключових доріг і навіть зруйнованих кількох будинків у рибальському містечку Гріндавік, куди з тих пір повернулися лише кілька жителів.
Аби запобігти подальшій шкоді, у районі були побудовані штучні бар’єри, щоб відвести лаву від інфраструктури.