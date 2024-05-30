Із вулкана на півдні Ісландії продовжує витікати лава, але активність спала

Біля міста Гріндавік на південному заході Ісландії 30 травня продовжилось виверження вулкана, але його активність помітно спала в порівнянні з попереднім днем.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Виверження вулкана біля Гріндавіка стало п'ятим – і найпотужнішим за його історію. Захисні бар'єри за межами міста зупинили лаву, але населений пункт залишився без електрики, а дві з трьох доріг, що ведуть до нього, були залиті.

🌋🇮🇸 L'activité volcanique dans la région de #Grindavik en #Islande a désormais "considérablement diminué", plus de 24 heures après le début de l'éruption.



1/2 pic.twitter.com/teKTOpK4Pn Реклама: May 30, 2024

Вулканолог Дейв Макгарві з Ланкастерського університету, що у Великій Британії, вказав, що швидкий і потужний початок виверження змінився швидким згасанням через кілька годин. Наразі невідомо, скільки триватиме виверження.

"Це може тривати досить довго", – сказав Макгарві, додавши, що виверження, подібні до цього, ніколи не спостерігалися в цій частині Ісландії.

Це виверження стало восьмим на півострові Рейк'янес, де проживає близько 30 тисяч людей, з 2021 року.

Попередні інциденти призвели до перебоїв з централізованим опаленням, закритих ключових доріг і навіть зруйнованих кількох будинків у рибальському містечку Гріндавік, куди з тих пір повернулися лише кілька жителів.

Аби запобігти подальшій шкоді, у районі були побудовані штучні бар’єри, щоб відвести лаву від інфраструктури.