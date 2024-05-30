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Из вулкана на юге Исландии продолжает вытекать лава, но активность спала

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Новости — Четверг, 30 мая 2024, 23:07 — Олег Павлюк

Возле города Гриндавик на юго-западе Исландии 30 мая продолжилось извержение вулкана, но его активность заметно спала по сравнению с предыдущим днем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Извержение вулкана возле Гриндавика стало пятым – и самым мощным за его историю. Защитные барьеры за пределами города остановили лаву, но населенный пункт остался без электричества, а две из трех дорог, ведущих к нему, были залиты.

Вулканолог Дэйв Макгарви из Ланкастерского университета, что в Великобритании, указал, что быстрое и мощное начало извержения сменилось быстрым угасанием через несколько часов. Пока неизвестно, сколько продлится извержение.

"Это может длиться довольно долго", – сказал Макгарви, добавив, что извержения, подобные этому, никогда не наблюдались в этой части Исландии.

В Исландии началось новое извержение вулкана

Это извержение стало восьмым на полуострове Рейкьянес, где проживает около 30 тысяч человек, с 2021 года.

Предыдущие инциденты привели к перебоям с централизованным отоплением, закрытым ключевым дорогам и даже разрушенным нескольким домам в рыбацком городке Гриндавик, куда с тех пор вернулись лишь несколько жителей.

Чтобы предотвратить дальнейший ущерб, в районе были построены искусственные барьеры, чтобы отвести лаву от инфраструктуры.

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Исландия
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