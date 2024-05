Из вулкана на юге Исландии продолжает вытекать лава, но активность спала

Возле города Гриндавик на юго-западе Исландии 30 мая продолжилось извержение вулкана, но его активность заметно спала по сравнению с предыдущим днем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Извержение вулкана возле Гриндавика стало пятым – и самым мощным за его историю. Защитные барьеры за пределами города остановили лаву, но населенный пункт остался без электричества, а две из трех дорог, ведущих к нему, были залиты.

Вулканолог Дэйв Макгарви из Ланкастерского университета, что в Великобритании, указал, что быстрое и мощное начало извержения сменилось быстрым угасанием через несколько часов. Пока неизвестно, сколько продлится извержение.

Lava shoots into the air during the fifth #volcano eruption since December on the #Reykjanes peninsula on May 30, 2024 near Grindavik, #Iceland. #GettyVideo 🎥@jbmoorephoto 👉https://t.co/NCow95KnuW pic.twitter.com/nrmKgMBE0c