Генсек НАТО заперечив погрози Кремля про "ескалацію" через удари по Росії

Росія з 2022 року погрожує Заходу "ескалацією" через оборонну співпрацю України, але ці погрози не були втілені та не мають підґрунтя.

Про це заявив Єнс Столтенберг перед початком міністерської зустрічі НАТО, повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Праги.

Генеральний секретар підкреслив, що погрози з боку Росії не є чимось принципово новим.

"Ми з 2022 року надаємо допомогу Україні… Тривалий час Путін залакував нас, спонукаючи не робити цього. Він ще перед початком вторгнення у лютому 2022 року застерігав нас не допомагати Україні і погрожував наслідками", – заявив генсек.

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"Тому тут нічого нового", – додав Єнс Столтенберг.

Генсек також повторив заяву, яку зробив перед початком зустрічі НАТО, про те, що Україна має бити по Росії, щоб захищатися: "Україна має право на самооборону (натівською зброєю) і це не робить НАТО учасником війни".

Єнс Столтенбенг також наголосив, що у разі ескалації відповідальною є саме Росія, як це було не раз з 2022 року. "Ескалацією займається Росія, а не Україна. Росія пішла на ескалацію, відкривши новий фронт (під Харковом)", – заявив він.