Генсек НАТО опроверг угрозы Кремля об "эскалации" из-за ударов по России

Россия с 2022 года угрожает Западу "эскалацией" из-за оборонного сотрудничества с Украиной, но эти угрозы не были воплощены и не имеют оснований.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом министерской встречи Альянса, сообщает корреспондент "Европейской правды" из Праги.

Генеральный секретарь подчеркнул, что угрозы со стороны России не являются чем-то принципиально новым.

"Мы с 2022 года оказываем помощь Украине... Долгое время Путин запугивал нас, побуждая не делать этого. Он еще перед началом вторжения в феврале 2022 года предостерегал нас от помощи Украине и угрожал последствиями", – заявил генсек.

Реклама:

"Поэтому здесь ничего нового", – добавил Йенс Столтенберг.

Генсек также повторил заявление, которое сделал перед началом встречи НАТО, о том, что Украина должна бить по России, чтобы защищаться: "Украина имеет право на самооборону (натовским оружием) и это не делает НАТО участником войны".

Йенс Столтенберг также отметил, что в случае эскалации ответственной является именно Россия, как это было не раз с 2022 года. "Эскалацией занимается Россия, а не Украина. Россия пошла на эскалацию, открыв новый фронт (под Харьковом)", – заявил он.

Смотрите и читайте также интервью "У нас есть видение победы Украины. Ее частью будет решение, что дальше делать с Россией".