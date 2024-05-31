Зеленський припустив, що Британія не дозволяє бити її ракетами по РФ через позицію США

Президент України Володимир Зеленський дав зрозуміти, що Київ хоче використовувати далекобійну зброю для ударів по території РФ, зокрема ракети Storm Shadow, які надає Велика Британія.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив в інтерв'ю Guardian.

За його словами, попри повідомлення про протилежне, Велика Британія не дала "100% дозволу" на застосування її ракет для ударів по цілях в РФ.

Як припустив український лідер, зазначає Guardian, насправді Лондон вичікує на рішення у Вашингтоні.

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"Ми двічі піднімали це питання. Ми не отримали від нього (міністра закордонних справ Девіда Кемерона – ред.) підтвердження", – пояснив Зеленський.

Президент припустив, що остаточне рішення Великої Британії та інших партнерів щодо такого дозволу залежить від "консенсусу", а позиція США має вирішальне значення.

"Ви знаєте, як це працює", – додав він.

Раніше після візиту до Києва міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право завдавати ударів по російській території британською зброєю.

Водночас Україна підтвердила, що Сполучені Штати дозволили обмежене застосування своєї зброї для ударів по російській території.

Як відомо, генсек НАТО Єнс Столтенберг наполягає, що союзникам потрібно переглянути обмеження на заборону Україні вдаряти по РФ західною зброєю на тлі прикордонних боїв на Харківщині.

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