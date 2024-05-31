Зеленский предположил, что Британия не позволяет бить ее ракетами по РФ из-за позиции США

Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что Киев хочет использовать дальнобойное оружие для ударов по территории РФ, в частности ракеты Storm Shadow, которые предоставляет Великобритания.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в интервью Guardian.

По его словам, несмотря на сообщения об обратном, Великобритания не дала "100% разрешения" на применение ее ракет для ударов по целям в РФ.

Как предположил украинский лидер, отмечает Guardian, на самом деле Лондон выжидает решения Вашингтона.

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"Мы дважды поднимали этот вопрос. Мы не получили от него (министра иностранных дел Дэвида Кэмерона. – Ред.) подтверждения", – пояснил Зеленский.

Президент предположил, что окончательное решение Великобритании и других партнеров по такому разрешению зависит от "консенсуса", а позиция США имеет решающее значение.

"Вы знаете, как это работает", – добавил он.

Ранее после визита в Киев министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет право наносить удары по российской территории британским оружием.

В то же время Украина подтвердила, что Соединенные Штаты разрешили ограниченное применение своего оружия для ударов по российской территории.

Как известно, генсек НАТО Йенс Столтенберг настаивает, что союзникам нужно пересмотреть ограничения на запрет Украине бить по РФ западным оружием на фоне пограничных боев на Харьковщине.

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