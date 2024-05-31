У НАТО шукають шлях, щоб Угорщина не заблокувала нову схему фінансування ЗСУ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає можливою координацію допомоги ЗСУ з боку Альянсу, попри небажання окремих союзників брати у цьому участь.

Про це генсек заявив, відповідаючи на запитання "Європейської правди" після міністерської зустрічі НАТО у Празі.

Столтенберг, який перед тим представив нову схему фінансування потреб ЗСУ на 40 млрд євро на рік, знову висловив переконання, що цей підхід необхідно схвалити. "Для поліпшення координації допомоги Україні та відповідальності я впевнений, що НАТО має відігравати більшу роль. І ми знайдемо рішення, які дозволять запровадити це", – заявив він.

Як відомо, Угорщина, яка є членом НАТО, виступає категорично проти фінансування потреб ЗСУ та від минулого року послідовно блокує у ЄС виділення коштів на закупівлю зброї для України.

Реклама:

Відповідаючи на запитання "ЄвроПравди" про те, як можливо обійти вето окремих держав у НАТО, Столтенберг ухилився від конкретики, але підтвердив, що таке обговорення триває.

"Я не робитиму своє життя простішим, представляючи вам деталі нашого обговорення. Але у підсумку я представлю вам чудову схему, яка працюватиме", – заявив він.

Як повідомляла "Європейська правда", на саміті НАТО мають запропонувати нову схему фінансування оборони України.

Читайте також статтю про чеську ініціативу закупівлі снарядів для України "За рік ми можемо знайти 1,5-2 млн снарядів для ЗСУ. Не розумію, чому для цього немає грошей".