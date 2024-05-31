В НАТО ищут путь, чтобы Венгрия не заблокировала новую схему финансирования ВСУ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает возможной координацию помощи ВСУ со стороны Альянса, несмотря на нежелание отдельных союзников в этом участвовать.

Об этом генсек заявил, отвечая на вопрос "Европейской правды" после министерской встречи НАТО в Праге.

Столтенберг, который перед тем представил новую схему финансирования потребностей ВСУ на 40 млрд евро в год, снова выразил убеждение, что этот подход необходимо одобрить. "Для улучшения координации помощи Украине и ответственности я уверен, что НАТО должен играть большую роль. И мы найдем решения, которые позволят внедрить это", – заявил он.

Как известно, Венгрия, которая является членом НАТО, выступает категорически против финансирования потребностей ВСУ и с прошлого года последовательно блокирует в ЕС выделение средств на закупку оружия для Украины.

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Отвечая на вопрос "ЕвроПравды" о том, как возможно обойти вето отдельных государств в НАТО, Столтенберг уклонился от конкретики, но подтвердил, что такое обсуждение идет.

"Я не буду делать свою жизнь проще, представляя вам детали нашего обсуждения. Но в итоге я представлю вам замечательную схему, которая будет работать", – заявил он.

Как сообщала "Европейская правда", на саммите НАТО должны предложить новую схему финансирования обороны Украины.

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