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На саміті НАТО запропонують нову схему фінансування оборони України, 40 млрд на рік

Новини — П'ятниця, 31 травня 2024, 15:21 — Сергій Сидоренко, з Праги

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вірить у схвалення на саміті НАТО нової системи фінансування оборони України членами Альянсу.

Про це він заявив після міністерської зустрічі у Празі, яка була присвячена підготовці рішень липневого саміту НАТО, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Презентуючи результати зустрічі, Столтенберг передусім заявив про результативні переговори щодо того, як гарантувати Україні довгострокову оборонну підтримку з боку членів Альянсу, а також позначив її очікуваний обсяг.

"Ми вже надавали Україні 40 млрд євро безпекової допомоги на рік, і я прошу (держави-члени НАТО) про те, щоби взяти точно таке зобов’язання на наступні роки", – заявив він.

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Столтенберг наголосив, що остаточного рішення наразі немає, хоча протягом пресконференції кілька разів підкреслював позитивні очікування. "Ми зараз починаємо роботу над деталями такого фінансового зобов’язання, і я не хочу йти у деталі до узгодження. Але я твердо вірю, що це необхідно схвалити", – заявив також він.

Одна з ключових ідей реформування схеми допомоги Україні, за словами Столтенберга, полягає у тому, що члени НАТО зможуть домовитися про справедливий розподіл фінансового тягаря. Утім, наразі неясно, яким чином буде розподілятися навантаження.  "ВВП відбиває економічну силу союзників, і це (пропорційність до ВВП) може бути однією з опцій", – зауважив він.

Ідея про гарантування мінімум 40 млрд євро оборонної допомоги для України була повідомлена державам-членам наперед.

Також Альянс перебере на себе частину роботи з координації постачання Києву зброї від Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), яку очолюють США.

Цю ідею Столтенберг обговорив із президентом України Володимиром Зеленським під час візиту до Києва наприкінці квітня. Водночас проти активно виступає Угорщина.

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Україна-НАТО Війна з РФ Столтенберг
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