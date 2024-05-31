Бельгія не дозволяє Україні бити своєю зброєю по Росії – прем'єр

Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо заявив, що його країна не дозволятиме Україні використовувати свою зброю, зокрема винищувачі F-16, для ударів по території Росії.

Про це він сказав журналістам під час візиту до США 31 травня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інформагентство Belga.

Де Кроо нагадав, що Бельгія минулого тижня підписала двосторонню угоду про безпеку з Україною, яка зокрема передбачає постачання 30 винищувачів F-16 – найбільше з-поміж українських союзників.

"Але угода дуже чітка. Йдеться про винищувачі, які можуть бути використані українцями на українській території. Це угода, яку ми уклали, і я хочу її дотримуватися", – підкреслив бельгійський прем'єр.

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На його думку, потріьно насамперед гарантувати, що США та інші країни НАТО зможуть продовжувати надавати військову підтримку Україні.

"Існує величезна потреба в протиповітряній обороні. Бойові літаки можуть допомогти в цьому, але будуть потрібні й інші речі. Тому нам треба подумати над тим, як ми можемо надати швидше і якісніше обладнання", – сказав Де Кроо.

Раніше, як нагадує Belga, міністерка оборони Бельгії Людівін Дедондер також заявила, що бельгійська військова техніка може бути використана лише на території України.

Як відомо, низка країн Альянсу – передусім США та Німеччина – дозволили Україні завдавати удари переданою зброєю по військових об'єктах на території Росії, але з обмеженнями.

У Єврокомісії заявили, що згідно з міжнародним правом, Україна має право захищати себе від розв’язаної агресії, зокрема, завдаючи ударів по військових об’єктах на території РФ.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг теж наполягає на праві України завдавати ударів по російській території і каже, що дедалі більше союзників погоджуються із цим.