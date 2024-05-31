Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что его страна не позволит Украине использовать свое оружие, в частности истребители F-16, для ударов по территории России.

Об этом он сказал журналистам во время визита в США 31 мая, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на информагентство Belga.

Де Кроо напомнил, что Бельгия на прошлой неделе подписала двустороннее соглашение о безопасности с Украиной, которое в частности предусматривает поставку 30 истребителей F-16 – больше всего среди украинских союзников.

"Но соглашение очень четкое. Речь идет об истребителях, которые могут быть использованы украинцами на украинской территории. Это соглашение, которое мы заключили, и я хочу его придерживаться", – подчеркнул бельгийский премьер.

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По его мнению, нужно прежде всего гарантировать, что США и другие страны НАТО смогут продолжать оказывать военную поддержку Украине.

"Существует огромная потребность в противовоздушной обороне. Боевые самолеты могут помочь в этом, но потребуются и другие вещи. Поэтому нам надо подумать над тем, как мы можем предоставить быстрее и качественнее оборудование", – сказал Де Кроо.

Ранее, как напоминает Belga, министр обороны Бельгии Людивин Дедондер также заявила, что бельгийская военная техника может быть использована только на территории Украины.

Как известно, ряд стран Альянса – прежде всего США и Германия – позволили Украине наносить удары переданным оружием по военным объектам на территории России, но с ограничениями.

В Еврокомиссии заявили, что согласно международному праву, Украина имеет право защищать себя от развязанной агрессии, в частности, нанося удары по военным объектам на территории РФ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг тоже настаивает на праве Украины наносить удары по российской территории и говорит, что все больше союзников соглашаются с этим.