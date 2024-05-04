Вучич похвастался сотрудничеством с Китаем перед визитом Си, назвал Тайвань китайским

Президент Сербии Александар Вучич накануне визита председателя КНР Си Цзиньпина в Белград заявил, что Китай является лучшим партнером Сербии в достижении национальных целей.

Об этом он сказал в интервью китайскому изданию High-End Interviews, передает "Европейская правда" со ссылкой на РТС.

Александар Вучич рассказал, что помнит каждую деталь визита председателя КНР Си Цзиньпина в Белград в 2016 году.

"Он показал, насколько он скромный и полезный для Сербии", – сказал Вучич и напомнил о проблемах металлургического завода "Смедерево".

Реклама:

"Он спас тогда более 10 000 рабочих мест", – сказал президент Сербии.

Вучич отметил, что Сербия может и должна научиться, как он сказал, "тысячам вещей у своих китайских друзей".

Он подчеркнул, что Сербия полностью привержена визиту Си и считает, что он принесет пользу и будет в интересах как китайского, так и сербского народа.

"Есть одна важная вещь. Соглашение о свободной торговле, которое мы подписали в Пекине. Для нас это очень важное соглашение. Потому что сейчас мы достигли общего товарооборота в 6,1 миллиарда долларов между нашими двумя странами. Я верю, что мы удвоим или утроим этот показатель в течение следующих 10 лет или даже больше", – сказал Вучич.

Говоря о Тайване, Вучич отметил, что Сербия решительно поддерживает принцип единого Китая.

"Китай всегда был на стороне международного публичного права и всегда поддерживал нас, так же как и мы всегда поддерживали Китай. Тайвань – это Китай. Точка", – сказал президент Сербии.

Лидер Китая Си Цзиньпин с 5 по 10 мая совершит государственные визиты во Францию, Сербию и Венгрию.

Поездка лидера Китая в Европу станет его первым визитом на континент со времен пандемии коронавируса.