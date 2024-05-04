Україна залишається привабливою для ведення бізнесу попри війну – німецька міністерка

Україна продовжує бути привабливою для ведення бізнесу навіть в умовах війни.

Таку думку в інтерв’ю Укрінформу висловила міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце, передає "Європейська правда".

Попри нинішню дуже складну ситуацію, Україна залишається цікавим ринком для багатьох компаній", – заявила Шульце.

Вона пояснила, що на значній території країни й зараз можна здійснювати виробничий процес, а той факт, що Україна є кандидатом на членство в ЄС, – це "довгостроковий" аргумент для компаній.

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Міністерка навела дані Німецько-української зовнішньоторговельної палати, які говорять про те, що до повномасштабного російського вторгнення в Україні працювало близько 2000 компаній з німецьким капіталом.

"Навіть після російського вторгнення майже не було компаній, які повністю припинили би свою діяльність в Україні. Вони "тримають ногу в дверях", тому що знають, що це того варте", – підкреслила Шульце.

Водночас вона зауважила, що приватний сектор потребує позитивного інвестиційного клімату та правової визначеності. Тому Німеччина підтримує Україну на її шляху реформ, особливо з огляду на процес вступу до ЄС. Особливо важливим, підкреслила Шульце, є боротьба з корупцією. Вона згадала доповідь Transparency International, яка констатувала прогрес у цьому питанні, попри те, що російська агресія все ще триває. Це дуже позитивний сигнал для економіки, підкреслила міністерка.

На базі її міністерства вже рік діє "Платформа для реконструкції в Україні", яка спрямована на громадянське суспільство, приватний сектор, науку та муніципалітети в Німеччині, які хотіли б долучитися до відбудови України або вже роблять це. До цього часу понад 600 організацій зареєструвалися на платформі та обмінюються ідеями.

Раніше Федеральний уряд Німеччини схвалив план з 15 пунктів для економічної реконструкції України.

У квітні віцеканцлер Німеччини Роберт Габек запевнив, що німецькі компанії готові негайно долучитися до відновлення енергетичної інфраструктури України, яка була зруйнована внаслідок російських атак.