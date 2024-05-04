Украина продолжает быть привлекательной для ведения бизнеса даже в условиях войны.

Такое мнение в интервью Укринформу высказала министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце, передает "Европейская правда".

Несмотря на нынешнюю очень сложную ситуацию, Украина остается интересным рынком для многих компаний", – заявила Шульце.

Она пояснила, что на значительной территории страны и сейчас можно осуществлять производственный процесс, а тот факт, что Украина является кандидатом на членство в ЕС, – это "долгосрочный" аргумент для компаний.

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Министр привела данные Немецко-украинской внешнеторговой палаты, которые говорят о том, что до полномасштабного российского вторжения в Украине работало около 2000 компаний с немецким капиталом.

"Даже после российского вторжения почти не было компаний, которые полностью прекратили бы свою деятельность в Украине. Они "держат ногу в дверях", потому что знают, что это того стоит", – подчеркнула Шульце.

В то же время она отметила, что частный сектор нуждается в положительном инвестиционном климате и правовой определенности. Поэтому Германия поддерживает Украину на ее пути реформ, особенно учитывая процесс вступления в ЕС. Особенно важным, подчеркнула Шульце, является борьба с коррупцией. Она вспомнила доклад Transparency International, который констатировал прогресс в этом вопросе, несмотря на то, что российская агрессия все еще продолжается. Это очень позитивный сигнал для экономики, подчеркнула министр.

На базе ее министерства уже год действует "Платформа для реконструкции в Украине", которая направлена на гражданское общество, частный сектор, науку и муниципалитеты в Германии, которые хотели бы присоединиться к восстановлению Украины или уже делают это. К этому времени более 600 организаций зарегистрировались на платформе и обмениваются идеями.

Ранее Федеральное правительство Германии одобрило план из 15 пунктов для экономической реконструкции Украины.

В апреле вице-канцлер Германии Роберт Хабек заверил, что немецкие компании готовы немедленно присоединиться к восстановлению энергетической инфраструктуры Украины, разрушенной в результате российских атак.