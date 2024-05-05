СМИ: В Варшаве произошло ДТП с тремя погибшими, двое из них украинцы

В польской столице Варшаве произошло ДТП с автомобилем BMW, в результате которого погибли двое граждан Украины и один – Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Авария произошла еще днем в пятницу, однако подробности инцидента появились накануне.

PAP

Автомобиль BMW врезался в дерево, после чего загорелся. На месте происшествия работали пожарные. Движение по прилегающей улице было перекрыто на несколько часов.

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Еще до прибытия пожарной бригады другие водители пытались бороться с огнем с помощью собственных автомобильных огнетушителей, но пламя было слишком сильным.

По данным местной прокуратуры, в результате аварии погибли трое мужчин. Скорее всего, двое из них украинцы, еще один – белорус.

Предварительные выводы, сделанные на месте происшествия, указывают на то, что причиной аварии стало превышение скорости и, как следствие, потеря контроля над автомобилем.

Дело будет расследоваться по факту убийства по неосторожности и причинения смертельного ДТП.

Напомним, в конце марта в аварии автобуса в Германии пострадали две украинки, а в Польше 18-летний гражданин Украины погиб в ДТП, убегая от полиции.