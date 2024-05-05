Шольц вспомнил об Украине в поздравлении к православной Пасхе

Канцлер Германии Олаф Шольц в поздравлении по случаю православной Пасхи вспомнил об Украине, против которой РФ ведет захватническую войну.

Об этом немецкий канцлер написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

"В сегодняшнюю православную Пасху мы думаем, в частности, о многих православных христианах в Украине, которые не могут праздновать этот праздник с семьями и в мире", – отметил он.

Шольц добавил, что "мы будем поддерживать Украину – столько, сколько потребуется".

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Напомним, на прошлой неделе премьер-министр Британии Риши Сунак и канцлер Германии Олаф Шольц на совместной встрече обсудили дальнейшее сотрудничество по поддержке Украины.