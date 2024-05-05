Консерваторы опустились на третье место по итогам местных выборов в Британии

После подсчета результатов голосования на местных выборах во всех 107 советах Великобритании правящая Консервативная партия Великобритании опустилась на третье место по количеству местных депутатов, уступив либерал-демократам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Одно из самых чувствительных поражений для консерваторов наступило в Вест-Мидленде, где после пересчета результатов с перевесом всего в 1508 голосов мэром вместо Энди Стрита стал лейборист Ричард Паркер.

Таким образом, за партией премьера Риши Сунака сохранилось лишь одно мэрское кресло в Тис-Вэлли из 11, где проходили выборы, остальные получили лейбористы. Консерваторы также потеряли более 470 местных депутатов, получив 513 мест.

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Партия также не смогла удержать место в парламенте – Палате общин – на довыборах в округе Саут-Блэкпул, где проиграла лейбористам и была почти вытеснена на третье место партией евроскептической партией Reform UK.

Лейбористы взамен получили 1140 депутатов в местных советах (на 185 больше), а оппозиционная Либерально-демократическая партия неожиданно стала второй по итогам местных выборов по количеству депутатов местных советов (521).

Рекордно хороший результат на местных выборах показали и "Зеленые": они получили 181 место в местных советах, что более чем на 70 больше, чем раньше.

Несмотря на поражение, в Консервативной партии уже, похоже, отказались от идеи смены лидера и премьер-министра Риши Сунака после того, как результаты местных выборов оказались не столь катастрофическими, как ожидалось.

Сунак, однако, уже признал неутешительный результат местных выборов для Консервативной партии и сказал, что "полностью сосредоточен на текущей работе" для улучшения рейтингов перед голосованием за парламент.