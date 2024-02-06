Майбутній прем’єр Грузії заявив, що Україна хоче відкрити в них "другий фронт"

Кандидат у прем’єр-міністри Грузії Іраклій Кобахідзе різко прокоментував реакцію посольства України на перехоплення грузинськими спецслужбами вибухівки, яку українці нібито перевозили для терактів у Росії.

Слова Кобахідзе цитує портал SOVA.news, повідомляє "Європейська правда".

Колишнього спікера грузинського парламенту не вдовольнили заклики посольства України "утримуватися від політизації цієї справи". Він вважає, що Київ не зробив би такої заяви, якби в нього був посол у Грузії.

"Коли хтось намагається зробити Грузію об'єктом російської агресії за межами країни, це дуже серйозна подія, і вона викликає велике занепокоєння. Це ще раз підтверджує те, про що, в принципі, відкрито говорили високопосадовці українського уряду, що вони хотіли і, ймовірно, все ще хочуть другого фронту в нашій країні", – додав Кобахідзе.

Він сказав, що виявлені Службою держбезпеки Грузії "факти" є "ще одним підтвердження всього цього".

Нагадаємо, у понеділок грузинська СДБ заявила що затримала на кордоні з Росією вантаж з вибуховими пристроями, які нібито везли з Одеси, частину з них мали доправити до Воронежа.

Наступного дня посольство України в Грузії опублікувало заяву, в якій йдеться про те, що Київ перевіряє інформацію і закликає Тбілісі "не політизувати" питання, а також готовий до співпраці з грузинськими правоохоронцями.

Минулого тижня керівна партія "Грузинська мрія" офіційно представила кандидатуру Іраклія Кобахідзе, який дотепер очолював партію, на посаду прем'єр-міністра.

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