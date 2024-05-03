Прем'єр Грузії звинуватив експосла США у підтримці "спроб революції"

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що експосол США у Тбілісі Келлі Дегнан підтримувала "спроби революції" у минулі роки.

Про це Кобахідзе написав у своєму Twitter (Х), повідомляє "Європейська правда".

Очільник грузинського уряду повідомив про розмову зі старшим радником голови Держдепартаменту США Дереком Шолле.

"Я висловив Дереку Шолле своє щире розчарування з приводу двох спроб революцій у 2020-2023 роках, підтриманих колишнім послом США, здійснених через НУО, які фінансуються із зовнішніх джерел. Якби ці спроби увінчалися успіхом, у Грузії було б відкрито другий фронт", – заявив Кобахідзе.

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За словами прем'єра Грузії, він пояснив Шолле, що "помилкові заяви чиновників Держдепартаменту США з приводу законопроєкту про прозорість та вуличні мітинги нагадують нам аналогічні помилкові заяви, зроблені колишнім послом США у 2020-2023 роках, які сприяли насильству з боку фінансованих ззовні суб'єктів процесів".

Кобахідзе заявив, що "для перезавантаження відносин" на цьому тлі потрібні особливі зусилля, які "неможливі без справедливого та чесного підходу".

"Я не висловлював свою стурбованість пану Шолле щодо жорстокого розгону студентського мітингу в Нью-Йорку", – саркастично додав Кобахідзе.

Нагадаємо, 2 травня МЗС Грузії підтвердило відмову грузинського прем'єра Іраклія Кобахідзе від візиту до США.

За словами грузинського МЗС, американська сторона нібито вимагала призупинення обговорення скандального закону про "іноагентів" у парламенті.

Резонансний законопроєкт про "іноагентів", попри багатоденні масові протести і попередження Заходу, вже схвалений у першому та другому читаннях. Очікують, що парламент Грузії розгляне проєкт у третьому читанні приблизно через два тижні.

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