ЄС після 6 років припинить процедуру проти Польщі щодо порушення верховенства права
Європейська комісія оголосила про перший крок для закриття штрафної процедури щодо Польщі, яка передбачала покарання через недотримання країною цінностей ЄС.
Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії від 6 травня, з яким ознайомилась "Європейська правда".
Виконавчий орган ЄС оголосив, що завершив перегляд ситуації з верховенством права в Польщі та дійшов висновку, що "в Польщі більше не існує явного ризику серйозного порушення верховенства права в розумінні статті 7(1) Договору про Європейський Союз".
Там відзначається, що Польща подала Єврокомісії план заходів для вирішення проблем із незалежністю правосуддя, верховенством права ЄС і виконанням рішень Суду Європейського Союзу та Європейського суду з прав людини.
"Комісія дійшла висновку, що більше не існує явного ризику серйозного порушення верховенства права", – йдеться в повідомленні.
Рішення Єврокомісії все ще потребує формального схвалення держав-членів ЄС. Зустріч міністрів закордонних справ країн Євросоюзу запланована на кінець травня, що дозволяє припустити, що остаточне рішення буде ухвалене найближчим часом.
Крок ЄС є політичною перемогою польського прем'єр-міністра Дональда Туска, який після вступу на посаду минулого року зробив перезавантаження відносин між Варшавою і Брюсселем своїм пріоритетом.
Єврокомісія запровадила спецпроцедуру щодо Польщі у 2017 році, пославшись на систематичні порушення країною основоположних цінностей ЄС і підважування незалежності судів. У зв'язку з цим Польщі також блокували виплати коштів із фондів Євросоюзу.
На початку року, нагадаємо, ЄС остаточно розблокував для Польщі доступ до 137 мільярдів євро з різних фондів Євросоюзу, які раніше Варшава не могла отримати через питання до судової системи і верховенства права.
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