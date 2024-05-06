ЕС после 6 лет прекратит процедуру против Польши о нарушении верховенства права

Европейская комиссия объявила о первом шаге для закрытия штрафной процедуры в отношении Польши, которая предусматривала наказание за несоблюдение страной ценностей ЕС.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии от 6 мая, с которым ознакомилась "Европейская правда".

Исполнительный орган ЕС объявил, что завершил пересмотр ситуации с верховенством права в Польше и пришел к выводу, что "в Польше больше не существует явного риска серьезного нарушения верховенства права в понимании статьи 7(1) Договора о Европейском Союзе".

Там отмечается, что Польша подала Еврокомиссии план мероприятий для решения проблем с независимостью правосудия, верховенством права ЕС и выполнением решений Суда Европейского Союза и Европейского суда по правам человека.

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"Комиссия пришла к выводу, что больше не существует явного риска серьезного нарушения верховенства права", – говорится в сообщении.

Решение Еврокомиссии все еще требует формального одобрения государств-членов ЕС. Встреча министров иностранных дел стран Евросоюза запланирована на конец мая, что позволяет предположить, что окончательное решение будет принято в ближайшее время.

Шаг ЕС является политической победой польского премьер-министра Дональда Туска, который после вступления в должность в прошлом году сделал перезагрузку отношений между Варшавой и Брюсселем своим приоритетом.

Еврокомиссия ввела спецпроцедуру в отношении Польши в 2017 году, сославшись на систематические нарушения страной основополагающих ценностей ЕС и подрыв независимости судов. В связи с этим Польше также блокировали выплаты средств из фондов Евросоюза.

В начале года, напомним, ЕС окончательно разблокировал для Польши доступ к 137 миллиардам евро из различных фондов Евросоюза, которые ранее Варшава не могла получить из-за вопросов к судебной системе и верховенству права.

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