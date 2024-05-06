Шольц закликав Європу надавати більше військової допомоги Україні зі своїх запасів

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав європейські країни надати Україні більше військової техніки зі своїх запасів.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав під час візиту до Литви, повідомляє Tagesschau.

У цьому контексті німецький канцлер згадав, що Німеччина передає Україні додаткову систему Patriot зі своїх запасів.

"Для нас це дуже чіткий сигнал, що ми готові допомогти там, де не вистачає боєприпасів та артилерії", – сказав він.

Реклама:

Він закликав інших приєднатися до цієї допомоги.

"Тому що ми не зможемо чекати, поки будуть вироблені нові системи. Ми повинні забезпечити Україні більше засобів протиповітряної оборони з наявних запасів", – підкреслив Шольц.

Нагадаємо, після передачі США Києву ракет ATACMS голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца переглянути свою відмову від постачання крилатих ракет Taurus.

Шольц нещодавно підтвердив, що й далі відмовляється постачати крилаті ракети.

За інформацією ЗМІ, у США сподіваються, що рішення про ATACMS для України підштовхне Німеччину до аналогічного кроку стосовно власних крилатих ракет Taurus.