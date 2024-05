Дуда подтвердил Зеленскому, что приедет на саммит мира в Швейцарии

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда 6 мая провели телефонный разговор, посвященный грядущему Глобальному саммиту мира в Швейцарии.

Об этом в Twitter (X) сообщили оба лидера, пишет "Европейская правда".

Зеленский поблагодарил Дуду за непоколебимую поддержку "формулы мира" и "подтверждение участия в саммите мира в Швейцарии".

"Мы обсудили шаги для обеспечения как можно более широкого участия стран Глобального Юга. Единственный надежный мир – это мир, основанный на справедливых условиях. Наш Саммит мира предоставляет лучшую возможность достичь этого", – добавил он.

