Как украинские протестанты лоббировали решение Конгресса США по возобновлению помощи Украине

Конгресс США полгода не мог одобрить пакет помощи на сумму около 61 миллиарда долларов для Украины по запросу администрации президента Джо Байдена.

В феврале помощь проголосовал Сенат, а в Палате представителей эту помощь не ставил на голосование спикер Майк Джонсон.

Все это время украинцы пытались достучаться до спикера – чиновники, политики, ветераны, родственники погибших, все просили о помощи. Среди этих многочисленных просителей были и те, кто говорил со спикером на одном языке – языке верующих христиан.

Подробнее об этом– в статье главного исполнительного редактора Украинской службы "Голоса Америки" Татьяны Ворожко Победа на религиозном фронте: как спикера Джонсона убедили возобновить помощь США Украине. Далее – краткое ее изложение.

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2 марта этого года житель Одессы Сергей Гайдаржи потерял жену и сына из-за атаки российским беспилотником.

В течение многих месяцев украинской ПВО не хватает средств, чтобы отражать атаки российских ракет и дронов. Улучшить ситуацию могло принятие пакета помощи на сумму около 61 миллиарда долларов для Украины по запросу администрации президента Байдена, который на полгода застрял в Конгрессе.

Всего за три дня до решающего голосования 20 апреля со спикером говорила делегация из Украины, в которую входил и Сергей Гайдаржи, украинский баптист и зять одесского баптистского пастора. В разговоре с "Голосом Америки" он сказал, что спикер уже знал о трагедии его семьи.

Эта встреча стала кульминацией месяцев кулуарных усилий украинских протестантов и их союзников в Соединенных Штатах, чтобы донести до членов Конгресса США от Республиканской партии сообщение о том, почему украинцы не могут сдаться в борьбе против россиян.

Они говорили о преследовании украинских верующих, убийствах священников и пасторов российскими войсками на оккупированных территориях, разрушении церквей, молитвенных домов, христианских университетов в результате российских ракетных и беспилотных атак по остальной территории Украины.

За некоторыми из этих усилий стоял уроженец Оклахомы Стивен Мур, который в течение семи лет Мур работал руководителем аппарата одного из лидеров Республиканской партии в Палате представителей, после чего год жил в Украине.

На пятый день полномасштабной войны Мур вернулся в Украину и основал общественную организацию Ukraine Freedom Project (UFP), которая начала доставлять помощь на прифронтовые территории для местных жителей и ВСУ.

Начиная с сентября 2023 года Мур, его друг Карл Алгрен, который также работал руководителем аппарата конгрессмена-республиканца, и исполнительный директор UFP Анна Швецова встретились с около 100 членами Конгресса и работниками их офисов, рассказывая им о преследовании украинских протестантов россиянами.

Они также запустили веб-сайт RussiaTorturesChristians.org, на котором размещены видеосвидетельства украинских верующих, переживших пытки российских военных, а также – рекламу в соцсетях в округе спикера Джонсона и еще в 16 избирательных округах.

Адвокационная группа Razom for Ukraine также присоединилась к этим усилиям.

"Мы спонсировали рекламный щит с любимым библейским стихом Майка Джонсона. Это отрывок из Книги Есфирь", – говорит старший советник Razom Мелинда Геринг.

Razom разместил 6 рекламных щитов в Луизиане, на которых изображено фото разрушенной баптистской церкви в Бердянске с этой библейской цитатой, в том числе один перед церковью, в которую ходит спикер Джонсон в городе Шривпорт.

Razom, UFP и другие организации спонсировали немало поездок украинских религиозных лидеров в США и помогали в организации их встреч с членами Конгресса.

Спикер не полагался только на слова единоверцев из Украины.

На его стол ложились многочисленные отчеты, подготовленные американскими правительственными организациями и спецслужбами.

Кампания, к которой присоединились сотни людей в США и Украине, была построена на десятилетиях сотрудничества протестантских общин обеих стран.

20-го апреля спикер Джонсон все же вынес на голосование в Палате представителей законопроект о помощи Украине и его ожидаемо одобрили.

Подробнее – в материале Татьяны Ворожко Победа на религиозном фронте: как спикера Джонсона убедили возобновить помощь США Украине.