Макрон вирушив з лідером Китаю на прогулянку у Піренеях "задля відвертої розмови"

Президент Франції Емманюель Макрон на другий день візиту лідера Китаю Сі Цзіньпіна вирушив з ним у Піренеї, що, як вважають, має на меті створити простір для більш щирої розмови на складні теми.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

У вівторок Макрон із Сі вирушили у гірський масив Піренеї. Ще напередодні президент Франції висловив сподівання на "продуктивні і дружні розмови" під час цієї поїздки.

Лідери побувають на одному з найвищих асфальтованих гірських перевалів, який долають учасники велозмагань "Тур де Франс". У Піренеях на великій висоті досі лежить сніг, хоча лижний сезон вже завершився.

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Це особливі краї для Емманюеля Макрона, оскільки він багато разів відпочивав тут з батьками своїх батьків.

Макрон і Сі Цзіньпін з першими леді пообідають високо в горах у закладі ресторатора-друга президента Франції, що має стати своєрідною відповіддю на чайну церемонію, яку організували для Макрона у Гуанчжоу в Китаї у місці, де колись жив батько Сі Цзіньпіна у часи його перебування на посаді губернатора провінції.

В оточенні Макрона пояснили, що сподіваються завдяки поїздці у гори створити можливість для більш щирої розмови лідерів на складні питання.

Нагадаємо, у понеділок на зустрічі лідерів у Парижі була також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Макрон за підсумками перемовин подякував Сі за зобов'язання "утриматись від продажу зброї" Росії.

Візитом до Франції лідер Китаю розпочав своє кількаденне турне європейськими країнами. Після Франції він здійснить державні візити до Сербії та Угорщини. Це його перший візит на континент з часів пандемії коронавірусу.