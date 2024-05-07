Макрон отправился с лидером Китая на прогулку в Пиренеях "для откровенного разговора"

Президент Франции Эмманюэль Макрон на второй день визита лидера Китая Си Цзиньпина отправился с ним в Пиренеи, что, как полагают, имеет целью создать пространство для более искреннего разговора на сложные темы.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

Во вторник Макрон с Си отправились в горный массив Пиренеи. Еще накануне президент Франции выразил надежду на "продуктивные и дружеские разговоры" во время этой поездки.

Лидеры побывают на одном из самых высоких асфальтированных горных перевалов, который преодолевают участники велосоревнований "Тур де Франс". В Пиренеях на большой высоте до сих пор лежит снег, хотя лыжный сезон уже завершился.

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Это особые края для Эмманюэля Макрона, поскольку он много раз отдыхал здесь с родителями своих родителей.

Макрон и Си Цзиньпин с первыми леди пообедают высоко в горах в заведении ресторатора-друга президента Франции, что должно стать своеобразным ответом на чайную церемонию, которую организовали для Макрона в Гуанчжоу в Китае в месте, где когда-то жил отец Си Цзиньпина во времена его пребывания на посту губернатора провинции.

В окружении Макрона объяснили, что надеются благодаря поездке в горы создать возможность для более искреннего разговора лидеров на сложные вопросы.

Напомним, в понедельник на встрече лидеров в Париже была также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Макрон по итогам переговоров поблагодарил Си за обязательства "воздержаться от продажи оружия" России.

Визитом во Францию лидер Китая начал свое многодневное турне по европейским странам. После Франции он совершит государственные визиты в Сербию и Венгрию. Это его первый визит на континент со времен пандемии коронавируса.