Уряд підтримав ратифікацію угоди про вільну торгівлю з Туреччиною

Кабінет міністрів на засіданні 7 травня схвалив законопроєкт щодо ратифікації угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною, яка була підписана ще до повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Про це, як пише "Європейська правда", оголосила пресслужба уряду.

Рішення Кабміну, як зазначається, є кроком до ратифікації угоди про вільну торгівлю з Туреччиною в парламенті та "створює підстави для завершення внутрішньодержавних процедур щодо набрання чинності цієї угоди".

Угода зокрема передбачає скасування Туреччиною ввізного мита для близько 93,4% промислових товарів та 7,6% сільськогосподарських товарів.

Реклама:

Після перехідних періодів (три-сім років) Туреччина також скасує ввізні мита ще для 1,5% промислових товарів та для 28,5% сільськогосподарських товарів.

Україна своєю чергою скасує ввізні мита для близько 56% промислових товарів та 11,5% сільськогосподарських товарів, а після перехідних періодів (2-5 років – для промислових товарів, 2-10 років – для сільськогосподарських товарів) – ще для 43,2% промислових та для 53,7% сільськогосподарських товарів.

Після ратифікації парламентами країн угода про вільну торгівлю набуде чинності через два місяці після підтвердження про завершення внутрішньодержавних процедур останньою із сторін.

Нагадаємо, президенти України і Туреччини Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган підписали Угоду про вільну торгівлю на початку лютого 2022 року під час зустрічі в Києві.

Читайте також, чим небезпечна і чому потрібна Україні вільна торгівля з Анкарою.