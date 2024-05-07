Правительство поддержало ратификацию соглашения о свободной торговле с Турцией

Кабинет министров на заседании 7 мая одобрил законопроект о ратификации соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией, которое было подписано еще до полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", объявила пресс-служба правительства.

Решение Кабмина, как отмечается, является шагом к ратификации соглашения о свободной торговле с Турцией в парламенте и "создает основания для завершения внутригосударственных процедур по вступлению в силу этого соглашения".

Соглашение в частности предусматривает отмену Турцией ввозной пошлины для около 93,4% промышленных товаров и 7,6% сельскохозяйственных товаров.

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После переходных периодов (три-семь лет) Турция также отменит ввозные пошлины еще для 1,5% промышленных товаров и для 28,5% сельскохозяйственных товаров.

Украина в свою очередь отменит ввозные пошлины для около 56% промышленных товаров и 11,5% сельскохозяйственных товаров, а после переходных периодов (2-5 лет – для промышленных товаров, 2-10 лет – для сельскохозяйственных товаров) – еще для 43,2% промышленных и для 53,7% сельскохозяйственных товаров.

После ратификации парламентами стран соглашение о свободной торговле вступит в силу через два месяца после подтверждения о завершении внутригосударственных процедур последней из сторон.

Напомним, президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган подписали Соглашение о свободной торговле в начале февраля 2022 года во время встречи в Киеве.

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