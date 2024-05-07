Таможня Норвегии конфисковала одну из крупнейших партий наличных денег за свою историю

Таможенники в Восточной Норвегии конфисковали около 4,2 миллиона шведских крон (360 тысяч евро) наличными в автомобиле, который пытался въехать в страну, что стало одной из крупнейших конфискованных партий наличности.

Об этом норвежская таможня сообщила вечером 7 мая, пишет "Европейская правда".

Случай произошел во вторые выходные апреля. Тогда автомобиль норвежской регистрации, в котором находились два человека, при въезде на пограничный переход в Восточной Норвегии остановили таможенники.

Во время проверки в авто нашли несколько полиэтиленовых пакетов с пачками шведских банкнот.

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ФОТО: TOLLETATEN

"Способ действий и размер изъятого указывают на то, что за контрабандой стоят организованные преступные группировки", – прокомментировал руководитель Таможенной службы Норвегии Ойстейн Бормер.

Это одна из крупнейших конфискаций валюты в истории Норвегии: за последние десять лет только в трех случаях речь шла о больших суммах, во время одной из них, в 2022 году, был изъят эквивалент 2,55 миллиона евро.

Напомним, в прошлом году таможенники в аэропорту Мюнхена конфисковали почти 455 тысяч евро наличными, которые пытался ввезти с собой 66-летний пенсионер из Украины.