Таможня Норвегии конфисковала одну из крупнейших партий наличных денег за свою историю
Новости — Вторник, 7 мая 2024, 20:54 —
Таможенники в Восточной Норвегии конфисковали около 4,2 миллиона шведских крон (360 тысяч евро) наличными в автомобиле, который пытался въехать в страну, что стало одной из крупнейших конфискованных партий наличности.
Об этом норвежская таможня сообщила вечером 7 мая, пишет "Европейская правда".
Случай произошел во вторые выходные апреля. Тогда автомобиль норвежской регистрации, в котором находились два человека, при въезде на пограничный переход в Восточной Норвегии остановили таможенники.
Во время проверки в авто нашли несколько полиэтиленовых пакетов с пачками шведских банкнот.
"Способ действий и размер изъятого указывают на то, что за контрабандой стоят организованные преступные группировки", – прокомментировал руководитель Таможенной службы Норвегии Ойстейн Бормер.
Это одна из крупнейших конфискаций валюты в истории Норвегии: за последние десять лет только в трех случаях речь шла о больших суммах, во время одной из них, в 2022 году, был изъят эквивалент 2,55 миллиона евро.
Напомним, в прошлом году таможенники в аэропорту Мюнхена конфисковали почти 455 тысяч евро наличными, которые пытался ввезти с собой 66-летний пенсионер из Украины.