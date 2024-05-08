Как лидер польской оппозиции попал в собственную ловушку из-за “кражи” венка

Польская полиция подала в Сейм запрос на снятие депутатской неприкосновенности с Ярослава Качиньского – лидера партии "Право и справедливость" ("ПиС"), а до недавнего времени – самого влиятельного человека в стране.

В этом есть определенная ирония судьбы – по Ярославу Качиньскому "ударила" законодательная норма, принятая во время пребывания "ПиС" у власти, а главное – откровенно направленная против его оппонентов.

О том, в чем именно обвиняют одного из старейших действующих политиков Польши и какие последствия это дело может иметь для лидера польской оппозиции, читайте в статье эксперта-международника Станислава Желиховского Дело об украденном венке: почему главному оппозиционеру Польши грозит тюрьма. Далее – краткое ее изложение.

Обстоятельства этого дела выглядят совершенно фантастически – влиятельного политика обвиняют в совершении кражи и уничтожении имущества во время памятных мероприятий в Варшаве.

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Дело касается событий 10 апреля, во время 14-й годовщины Смоленской катастрофы, в которой погиб его брат, президент Польши Лех Качиньский вместе с женой, а также членами польского правительства.

Итак, во время памятных мероприятий на площади Пилсудского в Варшаве лидер "Права и справедливости" Ярослав Качиньский пытался уничтожить один из венков с оскорбительным лозунгом.

Дело в том, что с апреля 2018 года в течение каждого месяца польский активист Збигнев Комоса перед памятником Смоленской катастрофы возлагает венок с табличкой: "В память о 95 жертвах Леха Качиньского, который, игнорируя все процедуры, приказал пилотам приземлиться в Смоленске в чрезвычайно тяжелых условиях. Покойся с миром. Народ Польши". И дописано: "Прекратите создавать фальшивых героев!".

"Сообщение (о преступлении) касалось уничтожения и похищения имущества. Так как венок стоил более 800 злотых, поскольку имел, между прочим, специально подготовленную конструкцию. Усиленную, чтобы его нельзя было сломать", – так Збигнев Комоса объясняет свое решение написать заявление в полицию.

По его словам, полиция также не выполнила в тот день свои обязательства, ведь была должна предотвратить уничтожение и изъятие частной собственности.

Впрочем, как пояснила полиция, мероприятия проводились в соответствии с положениями Закона об осуществлении полномочий депутата и сенатора, которые запрещают задержание или арест депутата или сенатора без согласия Сейма или Сената Польши.

Что касается лидера "ПиС", то правоохранители объяснили, что задержание Качиньского не было необходимым для обеспечения надлежащего хода процесса, поскольку он является известным лицом.

Хотя, стоит отметить, это не мешало при правлении "ПиС" задерживать тогдашних оппозиционных политиков. К примеру, представителей "Гражданской платформы".

Кроме того, полиция оценила стоимость венка в 400 злотых, что позволило квалифицировать действия лидера "Права и справедливости" как проступок, а не преступление.

Но, как отмечают правоведы, в польском законодательстве не так давно появилось положение об "особо дерзкой краже" – совершение которой сопровождается пренебрежительным или дерзким отношением к владельцу.

И действия Ярослава Качиньского полностью подпадают под это определение!

Стоит отметить, что "особо дерзкая кража" карается чрезвычайно строго – до восьми лет лишения свободы, независимо от стоимости украденной вещи.

А главное – похоже, что лидер "ПиС" попался в свою же ловушку.

Дело в том, что эта норма появилась в польском законодательстве во времена правления "ПиС". И, как считается, была направлена именно против тогдашней оппозиции.

Приблизительно через месяц – выборы в Европарламент. И громкий процесс то ли над Ярославом Качиньским, то ли над другими представителями бывшего правящего лагеря могут только стимулировать поляков к поддержке именно тех политсил, которые связаны с этими персоналиями.

А это, в свою очередь, может изменить политическую парадигму Европейского Союза, что почувствует на себе и Украина.

Подробнее – в материале Станислава Желиховского Дело об украденном венке: почему главному оппозиционеру Польши грозит тюрьма.